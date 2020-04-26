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Експерт назвав розмір зарплати,
щоб українці не їхали на...

Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:31

Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...

Пропонуємо до обговорення:
Обіцянки уряду про дешеві кредити не втримають заробітчан.

Дивися повний текст Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на заробітки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:31

Тридцять тисяч гривень повинна бути медіана, а не 7600 грн. Але з'явиться така медіана, а отже зародки середнього класу, почнуть права качати -- не будуть давати красти. Та кому це вигідно -- або в рабство за 8 тис, або нехай пензлюють світ за очі поки жирні коти рішають тут свої справи.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:40

Не можу ніяк зрозуміти : високопосадовці , пенсіонери які були біля корита - отримують зарплати , пенсії із спецфонду ( вони так важають ) , а спецфонд хто , ДЯДЯ СЕМ наповнює , чи прості роботяги ???????????
rihtarmihajlo
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:45

Re: Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на

все так
в Киеве есть медиана - из Киева не едут
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:10

нашли у кого спросить: ты пчела - я пчеловод
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:55

  cohan написав:все так
в Киеве есть медиана - из Киева не едут

Из Киева на заработки не едут, из Киева эмигрируют.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 01:29

В Киеве на 600$ и не проживете толком, это только на покушать, а комуналка, ремонт, одежка...
bazaroof
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 07:24

Зелёный идиот со своими зелёными рассуждениями. Хлестаков и Манилов в одном флаконе.
a_kymlach
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 07:49

Так эмигрируют что он как теремок вот вот розвалится! Не вмещает
anatolmark68
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