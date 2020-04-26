Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 08:27
Они не пойдут на такую работу. Они видели другие условия работы и жизни, другие стандарты в социальной сфере. Стройки или дорожные работы устроят не каждого и не имеющего возможности уехать. Заводы и фабрики нужны. А инвесторов нет . Их оральная стимуляция результатов не даёт. В общем- дело дрянь.
Додано: Пон 27 кві, 2020 08:48
600 долларов на текущий момент это зарплата не очем, если один и своё жильё ещё как то можно и то сложно, 70% уходит на жильё и унитаз. У нас цены на еду просто космос, в Ирландии баночка тунца стоит 50 центов, а унас чуть не 1.5 доллара.
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:34
тупо. справа не в одних грошах. хоча більшість цього не усвідомлює.
медицина, освіта, справедливий суд - де вони?
екологія, сміттєпереробні заводи, соціальна інфраструктура?
?????????
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:40
К сожалению, Украина следует тому же паттерну, за который высмеивают Россию с ее "нерезиновой"
- есть богатая столица (одна на всю страну)
- есть несколько относительно богатых областных центроа
- народ из совсем уж сельской местности старается перебраться в город
- народ из относительно богатых городов (Харьков, Львов) перебирается в столицу или сразу за границу
- из столицы наиболее квалифицированные работники уезжают за границу
Причем если переезд из села в город вызван, преимущественно, финансовыми и инфраструктурными проблемами, то выезд квалифицированных специалистов за границу - ещё и желанием получить стабильность в будущем, а не только заработать здесь и сейчас.
Как следствие - да, в Киеве народу все больше, но социальный состав и уровень образования и квалификации жителей постепенно меняется.
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:44
Re: Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на
Є така штука - яка називається стабільність життя . Коли людина може планувати ( чи уявляти ) , що з нею буде через 10-15-20 -30 років . Причому якщо без глобальних форсмажорів - то так і буде . У нас зараз заглянути навіть на 5 років вперед нереально . Там , куди народ їде - поки що можна щось дійсно планувати .
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:57
душевненько так, понравилось про тунца. С учетом того, что они его вылавливают и нам продают.
Напишите еще что-то про стоимость бананов в Эквадоре и кокаина в Колумбии.
Помните, у Пелевина: "Зарплата здесь обалденная. Просто… Просто такой дорогой кокаин."
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:28
А депутатишки и чиновники где находят для себя хорошие баснословные зарплаты??? За что им платят??? Ч то они такого сделали????
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