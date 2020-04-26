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Експерт назвав розмір зарплати,
щоб українці не їхали на...

Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:35

  xoghyvse написав:600 долларов на текущий момент это зарплата не очем, если один и своё жильё ещё как то можно и то сложно, 70% уходит на жильё и унитаз. У нас цены на еду просто космос, в Ирландии баночка тунца стоит 50 центов, а унас чуть не 1.5 доллара.

Нашли что сравнивать :mrgreen: Сравните цены на мясо, хлеб, сигареты, фрукты, овощи, алкоголь.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:40

Re: Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на

  PasserBy написав:К сожалению, Украина следует тому же паттерну, за который высмеивают Россию с ее "нерезиновой"
- есть богатая столица (одна на всю страну)
- есть несколько относительно богатых областных центроа
- народ из совсем уж сельской местности старается перебраться в город
- народ из относительно богатых городов (Харьков, Львов) перебирается в столицу или сразу за границу
- из столицы наиболее квалифицированные работники уезжают за границу

Такое по всей Азии, включая цивилизованную. В Европе много чего традиционно расположенно в мелких городках, след люди переезжают из одного городка в другой. Если нет семейного бизнеса, то каой смысл сидеть на одном мете, когда в другом есть возможность достичь больше ?
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:52

  Puente написав:Є така штука - яка називається стабільність життя . Коли людина може планувати ( чи уявляти ) , що з нею буде через 10-15-20 -30 років . Причому якщо без глобальних форсмажорів - то так і буде . У нас зараз заглянути навіть на 5 років вперед нереально . Там , куди народ їде - поки що можна щось дійсно планувати .

Какие нафиг планы на 20 лет, сегодня нехватка сюдей в сх, но уже "завтра" придет гроза таким гастарбайтером https://www.youtube.com/watch?v=M3SGScaShhw, и малоквалифицированный труд станет невостребованным. И так во многих областях.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:05

  ssnet написав:
  xoghyvse написав:600 долларов на текущий момент это зарплата не очем, если один и своё жильё ещё как то можно и то сложно, 70% уходит на жильё и унитаз. У нас цены на еду просто космос, в Ирландии баночка тунца стоит 50 центов, а унас чуть не 1.5 доллара.

Нашли что сравнивать :mrgreen: Сравните цены на мясо, хлеб, сигареты, фрукты, овощи, алкоголь.

Сигареты и алкоголь не жизненноважные товары.
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