Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
xoghyvse написав:600 долларов на текущий момент это зарплата не очем, если один и своё жильё ещё как то можно и то сложно, 70% уходит на жильё и унитаз. У нас цены на еду просто космос, в Ирландии баночка тунца стоит 50 центов, а унас чуть не 1.5 доллара.
Нашли что сравнивать Сравните цены на мясо, хлеб, сигареты, фрукты, овощи, алкоголь.
PasserBy написав:К сожалению, Украина следует тому же паттерну, за который высмеивают Россию с ее "нерезиновой" - есть богатая столица (одна на всю страну) - есть несколько относительно богатых областных центроа - народ из совсем уж сельской местности старается перебраться в город - народ из относительно богатых городов (Харьков, Львов) перебирается в столицу или сразу за границу - из столицы наиболее квалифицированные работники уезжают за границу
Такое по всей Азии, включая цивилизованную. В Европе много чего традиционно расположенно в мелких городках, след люди переезжают из одного городка в другой. Если нет семейного бизнеса, то каой смысл сидеть на одном мете, когда в другом есть возможность достичь больше ?
Puente написав:Є така штука - яка називається стабільність життя . Коли людина може планувати ( чи уявляти ) , що з нею буде через 10-15-20 -30 років . Причому якщо без глобальних форсмажорів - то так і буде . У нас зараз заглянути навіть на 5 років вперед нереально . Там , куди народ їде - поки що можна щось дійсно планувати .
Какие нафиг планы на 20 лет, сегодня нехватка сюдей в сх, но уже "завтра" придет гроза таким гастарбайтером https://www.youtube.com/watch?v=M3SGScaShhw, и малоквалифицированный труд станет невостребованным. И так во многих областях.
xoghyvse написав:600 долларов на текущий момент это зарплата не очем, если один и своё жильё ещё как то можно и то сложно, 70% уходит на жильё и унитаз. У нас цены на еду просто космос, в Ирландии баночка тунца стоит 50 центов, а унас чуть не 1.5 доллара.
Нашли что сравнивать Сравните цены на мясо, хлеб, сигареты, фрукты, овощи, алкоголь.
xoghyvse написав:600 долларов на текущий момент это зарплата не очем, если один и своё жильё ещё как то можно и то сложно, 70% уходит на жильё и унитаз. У нас цены на еду просто космос, в Ирландии баночка тунца стоит 50 центов, а унас чуть не 1.5 доллара.
Нашли что сравнивать Сравните цены на мясо, хлеб, сигареты, фрукты, овощи, алкоголь.
Сигареты и алкоголь не жизненноважные товары.
А баночки тунца прям жизненно важный товар в нашей местности ?