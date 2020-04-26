Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:25
Програма *повертайся та залишайся без штанов* не для заробітчан, треба мати діючий бізнес від року та треба дати залог нерухомість під той кредит. Знов лохотрон від влади.
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:23
Урезать зарплаты чиновникам,до 20тысяч,и без надбавок, тогда и зарплата подымется у простых людей.И ввести смертную казнь,ужесточить законы.Тогда может будет толк.
Додано: Вів 28 кві, 2020 07:51
Ага економічна криза в їх не можуть людям підняти зарплату до нормального стану і хочуть щоб люди залишилися за 7500.А судді нетакі люди як всі їм більше потрібно чи їм ціни інші ставлять на все що вони і за 60000 працювати не хочуть ось така криза в нас в країні чесний суд коштує нездешевих всім нам і країні вцілому .
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