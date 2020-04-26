Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...

Додано: Вів 28 кві, 2020 08:28

Уже новое поколение выросло ,а они все обещают . Мегастройка дорог это капля в море и то которую будут делать иностранцы на специализированной технике . Лучше постройте рыбцеха , авиостроение кораблистроение , уберите налоги на лет десять и скажите людям теперь вы Китайцы и давай начнем с нуля бесплатно поднимать экономику . Бред это все , при долгах , при недоверии ,при коррупции не будет ни чего и никогда . У нас населения не хватит мы не Китай и специалисты уже давно работают не здесь и сюда уже не вернутся за вашими 600 долларами . Я многих знаю кто уехал и я семью увезу однозначно . Я не хочу будущее детей видеть со смыслом , а не в обществе воров , пустых обещаний и постоянных конфликтах . Вор на воре сидит, такое у нас общество руководителей и политиков . Лет через 20 население Украины при нормальном исходе будет около 15 миллионов , а они трубят на весь мир о перенаселении планеты твари , разве не видно что при войне не было такого , эта холодная война которая продолжается больше убивает чем вторая мировая .