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Експерт назвав розмір зарплати,
щоб українці не їхали на...

Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:25

Програма *повертайся та залишайся без штанов* не для заробітчан, треба мати діючий бізнес від року та треба дати залог нерухомість під той кредит. Знов лохотрон від влади.
2909belyy
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 07:51

Ага економічна криза в їх не можуть людям підняти зарплату до нормального стану і хочуть щоб люди залишилися за 7500.А судді нетакі люди як всі їм більше потрібно чи їм ціни інші ставлять на все що вони і за 60000 працювати не хочуть ось така криза в нас в країні чесний суд коштує нездешевих всім нам і країні вцілому .
denisfes960
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:20

Не говорите про Киев!!!! Киев не вся Украина! Вы уже как москвичи в кацапурии. Это в киеве 20-24 зарплата. В глубинках и не только, зарплаты меньше в двое. Перед тем как писать такое про всю украину думайте тем местом которое называете головой ИЛИ ВЫ НА НЕЙ СИДИТЕ? хотя нет, ведь писать умеете.
zenit7314
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:28

Уже новое поколение выросло ,а они все обещают . Мегастройка дорог это капля в море и то которую будут делать иностранцы на специализированной технике . Лучше постройте рыбцеха , авиостроение кораблистроение , уберите налоги на лет десять и скажите людям теперь вы Китайцы и давай начнем с нуля бесплатно поднимать экономику . Бред это все , при долгах , при недоверии ,при коррупции не будет ни чего и никогда . У нас населения не хватит мы не Китай и специалисты уже давно работают не здесь и сюда уже не вернутся за вашими 600 долларами . Я многих знаю кто уехал и я семью увезу однозначно . Я не хочу будущее детей видеть со смыслом , а не в обществе воров , пустых обещаний и постоянных конфликтах . Вор на воре сидит, такое у нас общество руководителей и политиков . Лет через 20 население Украины при нормальном исходе будет около 15 миллионов , а они трубят на весь мир о перенаселении планеты твари , разве не видно что при войне не было такого , эта холодная война которая продолжается больше убивает чем вторая мировая .
aleksandrcivil8158
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:14

Не знаю, насколько этому источнику можно доверять, но во вчерашних новостях наткнулся:

Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев, о чем рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.

Отмечается, что выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.

"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.

По словам посла, уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:46

  zenit7314 написав:Не говорите про Киев!!!! Киев не вся Украина! Вы уже как москвичи в кацапурии. Это в киеве 20-24 зарплата. В глубинках и не только, зарплаты меньше в двое. Перед тем как писать такое про всю украину думайте тем местом которое называете головой ИЛИ ВЫ НА НЕЙ СИДИТЕ? хотя нет, ведь писать умеете.


Та немає в Києві масово зарплат вище 20000 . Є тут такі казкарі - які люблять про це розповідати . Повно зарплат на рівні 10-12 тисяч ... І люди на них працюють ...
Puente
 
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