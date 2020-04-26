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Експерт назвав розмір зарплати,
щоб українці не їхали на...

Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:06

  Faceless написав:
  Puente написав:Та немає в Києві масово зарплат вище 20000

Що для вас "масово"? Може кожен касир АТБ на стільки не може розраховувати, але заробляти від 20 000 в Києві дісно не проблема

Господа, ну так сравнивайте сравнимое. А то берут иногда минималку на полях в Польше, сравнивают со средней по Киеву и говорят, что в Украине все зашибись.
Предлагаю сравнивать по конкретным профессиям. Вот, кассир в АТБ. В Польше кассиры в маркете имеют в среднем 450-500 дол. на руки. Сколько в АТБ в средних городах платят?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 00:39

Какие в ж*** 600$ ??? Платите 2500 € и я еду обратно ! Я не хочу работать за еду !!! В регионах зарплата 150 - 200 €. 300 -400 € ето на стройке , и то если очень повезёт !
vinston123win
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 01:38

адо сделать мин зп 25тыс грн . затем ср 35- 50 тыс грн . и выс зп 50 -80 тыс грн . при нынешних ценах и тарифах. Пенсию : минимальную-10 тыс . средняя-15 тыс. И максимальная пенсия 20 тыс. На руки... Тогда никто заграницу ездит не будет... И сделать : пришел на работу и приняли , а не мы вам перезвоним... Отношение , как к человеку было на работе в жизни и школах , свобода слова, а не как быдлу. Тогда и полше досвидос... Будет
vasiliy40863
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