|
|
|
Експерт назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 21:06
Faceless написав: Puente написав:
Та немає в Києві масово зарплат вище 20000
Що для вас "масово"? Може кожен касир АТБ на стільки не може розраховувати, але заробляти від 20 000 в Києві дісно не проблема
Господа, ну так сравнивайте сравнимое. А то берут иногда минималку на полях в Польше, сравнивают со средней по Киеву и говорят, что в Украине все зашибись.
Предлагаю сравнивать по конкретным профессиям. Вот, кассир в АТБ. В Польше кассиры в маркете имеют в среднем 450-500 дол. на руки. Сколько в АТБ в средних городах платят?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1421
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 00:39
Какие в ж*** 600$ ??? Платите 2500 € и я еду обратно ! Я не хочу работать за еду !!! В регионах зарплата 150 - 200 €. 300 -400 € ето на стройке , и то если очень повезёт !
-
vinston123win
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:35
Головне, що вони собі можуть платити сотні тисяч та мільйони!!!
-
pavell1978ppp
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|1341
|
|
|22
|1230
|
Пон 27 кві, 2020 22:47
hno3
|
|1
|324
|
|