У одного з найбільших за обсягами активів польських банків - Pekao SA - налічується 102 тисячі клієнтів з України.
Дивися повний текст Польський банк нарахував серед своїх клієнтів понад 100 тисяч українців.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:04
Польський банк нарахував серед своїх клієнтів понад 100...
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Дивися повний текст Польський банк нарахував серед своїх клієнтів понад 100 тисяч українців.
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:04
Головне, щоб той банк не розпатякав, хто саме є клієнтом. Хоча між Польщею і Україною є підписана угода про усунення подвійного оподаткування, але якщо хтось з цих трударів забув повідомити МВС, СБУ, ДПІ, НБУ та інших інформаторів і колаборантів відкритого рейдерства і бандитизму в Україні, то отримує приз у вигляді 100% ставки оподаткування від суми чесно зароблених грошей, які законослухняний польський роботодавець платить на рахунок польського банку.
Додано: Нед 26 кві, 2020 21:47
в этом году будет автообмен
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