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Польський банк нарахував серед
своїх клієнтів понад 100...

Польський банк нарахував серед своїх клієнтів понад 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:04

Польський банк нарахував серед своїх клієнтів понад 100...

Пропонуємо до обговорення:
У одного з найбільших за обсягами активів польських банків - Pekao SA - налічується 102 тисячі клієнтів з України.

Дивися повний текст Польський банк нарахував серед своїх клієнтів понад 100 тисяч українців.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:04

Головне, щоб той банк не розпатякав, хто саме є клієнтом. Хоча між Польщею і Україною є підписана угода про усунення подвійного оподаткування, але якщо хтось з цих трударів забув повідомити МВС, СБУ, ДПІ, НБУ та інших інформаторів і колаборантів відкритого рейдерства і бандитизму в Україні, то отримує приз у вигляді 100% ставки оподаткування від суми чесно зароблених грошей, які законослухняний польський роботодавець платить на рахунок польського банку.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:47

  svyatoslav_hromyak написав:Головне, щоб той банк не розпатякав, хто саме є клієнтом. Хоча між Польщею і Україною є підписана угода про усунення подвійного оподаткування, але якщо хтось з цих трударів забув повідомити МВС, СБУ, ДПІ, НБУ та інших інформаторів і колаборантів відкритого рейдерства і бандитизму в Україні, то отримує приз у вигляді 100% ставки оподаткування від суми чесно зароблених грошей, які законослухняний польський роботодавець платить на рахунок польського банку.


в этом году будет автообмен
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:42

тоді всі, хто не на ПМЖ і не взяли електронної ліцензії на відкриття рахунку -- попали.
svyatoslav_hromyak
 
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