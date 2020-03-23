За 3 місяці населення України накопичило "колосальні" борги перед постачальниками електричної енергії - 4,7 мільярда гривень.
Дивися повний текст Українці заборгували за електроенергію близько 5 млрд грн.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:34
Українці заборгували за електроенергію близько 5 млрд грн
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Дивися повний текст Українці заборгували за електроенергію близько 5 млрд грн.
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:34
А почему одни работают, а другие нет? Кто работат - тот и пусть платит, остальные - нет.
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