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Українці заборгували за
електроенергію близько 5 млрд грн

Українці заборгували за електроенергію близько 5 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:34

Українці заборгували за електроенергію близько 5 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
За 3 місяці населення України накопичило "колосальні" борги перед постачальниками електричної енергії - 4,7 мільярда гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:34

А почему одни работают, а другие нет? Кто работат - тот и пусть платит, остальные - нет.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:01

  sensei написав:А почему одни работают, а другие нет? Кто работат - тот и пусть платит, остальные - нет.

есть более справедливая формула.
кто потребляет, тот и платит.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:54

  Tabak написав:
  sensei написав:А почему одни работают, а другие нет? Кто работат - тот и пусть платит, остальные - нет.

есть более справедливая формула.
кто потребляет, тот и платит.

Ваша формула не лучше: не хватает средств - тот не платит и не потребляет. Кто же тогда будет потребителем? Может дело в завышенной цене услуги?
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