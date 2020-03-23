За 3 місяці населення України накопичило "колосальні" борги перед постачальниками електричної енергії - 4,7 мільярда гривень.
Дивися повний текст Українці заборгували за електроенергію близько 5 млрд грн.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:34
Українці заборгували за електроенергію близько 5 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці заборгували за електроенергію близько 5 млрд грн.
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:34
А почему одни работают, а другие нет? Кто работат - тот и пусть платит, остальные - нет.
Додано: Нед 26 кві, 2020 19:01
Додано: Нед 26 кві, 2020 21:54
Ваша формула не лучше: не хватает средств - тот не платит и не потребляет. Кто же тогда будет потребителем? Может дело в завышенной цене услуги?
Додано: Пон 27 кві, 2020 02:09
Можно не платить, но довольно быстро придут и провода отрежут, впритык под самым счетчиком, плюс штраф влупят. И подключение обратно тоже платное, только после предоставления всех оплаченных квитанций, и предоплаты за работу по подключению. Сталкивался лично, потом ещё без взяток они неделями приходить не будут, скажут очередь по записи, ждите в темноте. Можно конечно не платить и тамбур не открывать, но рано или поздно подкараулят под дверями вас или соседей. Как правило у кого-то в семье всё равно будут неуправляемые старички, которым всё равно кому двери открывать, или невменяемые дети, которые целый день носятся туда-обратно вообще ни разу не посмотрев в глазок, перед тем как в подъезд выйти. Так что делайте выводы сами.
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