Українці заборгували за електроенергію близько 5 млрд грн

Додано: Пон 27 кві, 2020 02:09

sensei написав: А почему одни работают, а другие нет? Кто работат - тот и пусть платит, остальные - нет. А почему одни работают, а другие нет? Кто работат - тот и пусть платит, остальные - нет.

Можно не платить, но довольно быстро придут и провода отрежут, впритык под самым счетчиком, плюс штраф влупят. И подключение обратно тоже платное, только после предоставления всех оплаченных квитанций, и предоплаты за работу по подключению. Сталкивался лично, потом ещё без взяток они неделями приходить не будут, скажут очередь по записи, ждите в темноте. Можно конечно не платить и тамбур не открывать, но рано или поздно подкараулят под дверями вас или соседей. Как правило у кого-то в семье всё равно будут неуправляемые старички, которым всё равно кому двери открывать, или невменяемые дети, которые целый день носятся туда-обратно вообще ни разу не посмотрев в глазок, перед тем как в подъезд выйти. Так что делайте выводы сами.