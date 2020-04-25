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Як економіка України постраждає через коронавірус:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 кві, 2020 18:14
Пропонуємо до обговорення:
В Україні, як і в інших країнах, дефіцит бюджету зріс до 7,5% у зв'язку з карантином, введеному через спалах коронавірусу.
Дивися повний текст Як економіка України постраждає через коронавірус: Верланов оцінив новий бюджет
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:15
То шо робить?
Бараболю садить?
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:48
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