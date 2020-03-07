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Porsche випустить більш дешеву
версію електрокара Taycan...

Porsche випустить більш дешеву версію електрокара Taycan...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:40

Porsche випустить більш дешеву версію електрокара Taycan...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Porsche готується представити дешевшу версію спортивного електричного седана Taycan з заднім приводом.

Дивися повний текст Porsche випустить більш дешеву версію електрокара Taycan (фото).
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