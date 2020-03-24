|
|
|
Повернення ПриватБанку Коломойському можливе, але...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 кві, 2020 20:53
Пропонуємо до обговорення:
Повернення в ПриватБанк колишніх власників, зокрема, Ігоря Коломойського теоретично можливо, заявив міністр юстиції Денис Малюська. Втім, чиновник запевнив, що такий сценарій малоймовірний.
Дивися повний текст Повернення ПриватБанку Коломойському можливе, але малоймовірне - Малюська
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87926
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 26 кві, 2020 20:53
Цирк на дроті. Якась держиморда в мантії, яка вже й забула, що-то таке правосуддя і яка хто-зна ким призначена, буде одноособово вирішувати блокувати, чи не блокувати підписання законів , які прийняла Верховна Рада, виборний законодавчий орган України у складі 450 осіб.Оце так народовладдя!!!!
-
qazzax
-
-
- Повідомлень: 465
- З нами з: 02.04.10
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 кві, 2020 21:10
qazzax
Третя гілка влади, її мать...- " Чудовий інструмент" - вислів ЮВТ за часів
їі прем"єрства...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
-
protefiks1959
-
-
- Повідомлень: 362
- З нами з: 11.06.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|