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Повернення ПриватБанку
Коломойському можливе, але...

Повернення ПриватБанку Коломойському можливе, але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:53

Повернення ПриватБанку Коломойському можливе, але...

Пропонуємо до обговорення:
Повернення в ПриватБанк колишніх власників, зокрема, Ігоря Коломойського теоретично можливо, заявив міністр юстиції Денис Малюська. Втім, чиновник запевнив, що такий сценарій малоймовірний.

Дивися повний текст Повернення ПриватБанку Коломойському можливе, але малоймовірне - Малюська.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:53

Цирк на дроті. Якась держиморда в мантії, яка вже й забула, що-то таке правосуддя і яка хто-зна ким призначена, буде одноособово вирішувати блокувати, чи не блокувати підписання законів , які прийняла Верховна Рада, виборний законодавчий орган України у складі 450 осіб.Оце так народовладдя!!!!
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:10

qazzax Третя гілка влади, її мать...- " Чудовий інструмент" - вислів ЮВТ за часів
їі прем"єрства... :mrgreen:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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