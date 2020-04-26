ЦЕС назвав два сценарії розвитку України під час коронакризи

Украина прекратит все социальные выплаты, если не получит кредит МВФМаксим БорисовПарламент имел реальную возможность рассмотреть закон и проголосовать еще в пятницу 24 апреля на внеочередном заседании. Но заседание комитета перенесли на следующую неделю."Закон, который является одним из основных условий для получения финансовой программы МВФ, надо принять как можно быстрее", - убеждена Южанина.Она предостерегает, что если не будет кредита, Украина будет вынуждена остановить социальные выплаты из бюджета или объявить дефолт."Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится — чтобы все социально защищенные статьи остановить, все — ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией мы уже сейчас иметь совсем ограниченный ресурс поступлений — я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии", — предостерегает Южанина. Мы стоим в очереди из 103 стран, которые уже попросили у МВФ о помощи и о кредитовании. Принципиально принять законопроект и сделать это как можно быстрее, а не затягивать время», — заявила депутат..