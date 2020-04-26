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ЦЕС назвав два сценарії розвитку
України під час коронакризи

ЦЕС назвав два сценарії розвитку України під час коронакризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:12

ЦЕС назвав два сценарії розвитку України під час коронакризи

Пропонуємо до обговорення:
За словами експертів Центру економічної стратегії, надалі існує два основних сценарії.

Дивися повний текст ЦЕС назвав два сценарії розвитку України під час коронакризи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:12

Самый перспективный сценарий, хотя и из-вне, откуда в лояльности невозможно предсказать.
Украина прекратит все социальные выплаты, если не получит кредит МВФ
Максим Борисов
http://gorlovka.today/news/26245-ukrain ... kredit-mvf
Народный депутат Украины Нина Южанина заявила, что Украина обязана остановить все социальные выплаты из бюджета государства для того, чтоб не было дефолта без кредита МВФ.

Парламент имел реальную возможность рассмотреть закон и проголосовать еще в пятницу 24 апреля на внеочередном заседании. Но заседание комитета перенесли на следующую неделю.

"Закон, который является одним из основных условий для получения финансовой программы МВФ, надо принять как можно быстрее", - убеждена Южанина.

Она предостерегает, что если не будет кредита, Украина будет вынуждена остановить социальные выплаты из бюджета или объявить дефолт.

"Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится — чтобы все социально защищенные статьи остановить, все — ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией мы уже сейчас иметь совсем ограниченный ресурс поступлений — я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии", — предостерегает Южанина. Мы стоим в очереди из 103 стран, которые уже попросили у МВФ о помощи и о кредитовании. Принципиально принять законопроект и сделать это как можно быстрее, а не затягивать время», — заявила депутат..
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 26 кві, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:13

Номер2...
saweliy722
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:00

что за ЦЭС? Гос.структура или от балды? Если гос.структура и такие разнополярные прогнозы, то .........
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