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ЦЕС назвав два сценарії розвитку
України під час коронакризи

ЦЕС назвав два сценарії розвитку України під час коронакризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:12

ЦЕС назвав два сценарії розвитку України під час коронакризи

Пропонуємо до обговорення:
За словами експертів Центру економічної стратегії, надалі існує два основних сценарії.

Дивися повний текст ЦЕС назвав два сценарії розвитку України під час коронакризи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:13

Номер2...
saweliy722
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:00

что за ЦЭС? Гос.структура или от балды? Если гос.структура и такие разнополярные прогнозы, то .........
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:07

Я думаю у нас будет как в анекдоте:
Племя Мумба-Юмба поймало американца, француза и зебила.
Говорят им мол мы вас отпустим в трех случаях:
1. если заплатите 200 $
2. если съедите мешок соли
3. если отимеем свем племенем
Американец заплатил 200 баксов и его отпустили.
Француз заплатил 200 баксов и его тоже отпустили.
Зебил говорит - давайте пуд соли.
Ел, ел половину съел, не может больше.
Говорит - тр... меня всем племенем.
Пол племени его отимело, зебил не выдерживает, достает из кармана 200 баксов и говорит - нате подавитесь.
ssnet
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