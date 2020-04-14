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У Мінінфраструктури розповіли, коли відновлять міжміське...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 кві, 2020 21:32
Пропонуємо до обговорення:
Будь-яке відновлення транспортного сполучення можливе тільки після травневих свят.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, коли відновлять міжміське та авіасполучення
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