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Скільки коштів отримав бізнес через програму «Доступних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:20
Пропонуємо до обговорення:
У межах програми «Доступних кредитів 5-7-9%» видали 232 мільйони гривень.
Дивися повний текст Скільки коштів отримав бізнес через програму «Доступних кредитів 5-7-9%»
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