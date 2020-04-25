У межах програми «Доступних кредитів 5-7-9%» видали 232 мільйони гривень.
Дивися повний текст Скільки коштів отримав бізнес через програму «Доступних кредитів 5-7-9%».
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Додано: Нед 26 кві, 2020 22:20
Скільки коштів отримав бізнес через програму «Доступних...
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Дивися повний текст Скільки коштів отримав бізнес через програму «Доступних кредитів 5-7-9%».
Додано: Пон 27 кві, 2020 08:51
зеленский брехло ПриватБанке сказали заложить жильё, зеленский хрен тебе на воротник.
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