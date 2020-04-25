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Скільки коштів отримав бізнес
через програму «Доступних...

Скільки коштів отримав бізнес через програму «Доступних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:20

Скільки коштів отримав бізнес через програму «Доступних...

Пропонуємо до обговорення:
У межах програми «Доступних кредитів 5-7-9%» видали 232 мільйони гривень.

Дивися повний текст Скільки коштів отримав бізнес через програму «Доступних кредитів 5-7-9%».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:51

зеленский брехло ПриватБанке сказали заложить жильё, зеленский хрен тебе на воротник.
vovaserviss
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