Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Дивися повний текст Україна починає клінічні дослідження препарату, який допомагає в боротьбі з COVID-19.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 01:06
Україна починає клінічні дослідження препарату, який...
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Дивися повний текст Україна починає клінічні дослідження препарату, який допомагає в боротьбі з COVID-19.
Додано: Пон 27 кві, 2020 01:06
А какая гарантия что это не фейк и действительно лекарство которое прекратит пандемию короновируса
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