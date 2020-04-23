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Україна починає клінічні
дослідження препарату, який...

Україна починає клінічні дослідження препарату, який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 01:06

Україна починає клінічні дослідження препарату, який...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Дивися повний текст Україна починає клінічні дослідження препарату, який допомагає в боротьбі з COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 01:06

А какая гарантия что это не фейк и действительно лекарство которое прекратит пандемию короновируса
vihtor569
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