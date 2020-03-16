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Новітній акумулятор для електрокарів дозволить проїхати...
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Додано: Пон 27 кві, 2020 06:48
Пропонуємо до обговорення:
Австралійська компанія Brighsun New Energy заявила про готовність почати промислові випробування літій-сірчаних акумуляторів, розробка яких велася останні вісім років.
Дивися повний текст Новітній акумулятор для електрокарів дозволить проїхати 2000 км на одному заряді
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R2
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Додано: Пон 27 кві, 2020 06:48
Литий - 180 Вт*ч/кг. Если тут будет хотя бы 1000, а не 2100 как рассказывают - это прорыв даже при стоимости больше лития. Позволяет персональные электро-самолеты.
Но что-то не особо вериться.
Стоимость они оценивают в $63/Квт, что очень дешево.
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arheops
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Додано: Пон 27 кві, 2020 11:48
Я уже и не помню сколько новостей про новые типы аккумуляторов было за последние 10 лет, в итоге ничего кроме лития нет.
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egor6508
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:08
arheops написав:
Литий - 180 Вт*ч/кг. Если тут будет хотя бы 1000, а не 2100 как рассказывают - это прорыв даже при стоимости больше лития. Позволяет персональные электро-самолеты.
Но что-то не особо вериться.
Стоимость они оценивают в $63/Квт, что очень дешево.
До солярки и бензина литиевым АКБ пока далеко: 5600 Вт/кг и 2900 Вт/кг против 200 (или пусть даже 2100) Вт/ кг у литиевых.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:49
warlamp написав: arheops написав:
Литий - 180 Вт*ч/кг. Если тут будет хотя бы 1000, а не 2100 как рассказывают - это прорыв даже при стоимости больше лития. Позволяет персональные электро-самолеты.
Но что-то не особо вериться.
Стоимость они оценивают в $63/Квт, что очень дешево.
До солярки и бензина литиевым АКБ пока далеко: 5600 Вт/кг и 2900 Вт/кг против 200 (или пусть даже 2100) Вт/ кг у литиевых.
Понятно, что нынешние цены на нефть явление временное, но они вполне могут стабилизироватся в районе ниже 50 баксов за бочку, и при том что государственные дотации на "экологически чистый" транспорт на фоне неизбежной рецессии будут и дальше сокращаться, все эти АКБ не скоро станут массовыми
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:30
egor6508 написав:
Я уже и не помню сколько новостей про новые типы аккумуляторов было за последние 10 лет, в итоге ничего кроме лития нет.
сравните литий в нокии 3210 (или чем то похожем) и в современном смарте или ноуте. эволюционно по +5% в год накапливается улучшений, что не так и мало
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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