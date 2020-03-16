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Новітній акумулятор для
електрокарів дозволить проїхати...

Новітній акумулятор для електрокарів дозволить проїхати...
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 06:48

Новітній акумулятор для електрокарів дозволить проїхати...

Пропонуємо до обговорення:
Австралійська компанія Brighsun New Energy заявила про готовність почати промислові випробування літій-сірчаних акумуляторів, розробка яких велася останні вісім років.

Дивися повний текст Новітній акумулятор для електрокарів дозволить проїхати 2000 км на одному заряді.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 06:48

Литий - 180 Вт*ч/кг. Если тут будет хотя бы 1000, а не 2100 как рассказывают - это прорыв даже при стоимости больше лития. Позволяет персональные электро-самолеты.
Но что-то не особо вериться.
Стоимость они оценивают в $63/Квт, что очень дешево.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:48

Я уже и не помню сколько новостей про новые типы аккумуляторов было за последние 10 лет, в итоге ничего кроме лития нет.
egor6508
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:08

  arheops написав:Литий - 180 Вт*ч/кг. Если тут будет хотя бы 1000, а не 2100 как рассказывают - это прорыв даже при стоимости больше лития. Позволяет персональные электро-самолеты.
Но что-то не особо вериться.
Стоимость они оценивают в $63/Квт, что очень дешево.


До солярки и бензина литиевым АКБ пока далеко: 5600 Вт/кг и 2900 Вт/кг против 200 (или пусть даже 2100) Вт/ кг у литиевых.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:41

warlamp,
что-то Вы путаете. Энергоемкость бензина и солярки составляет порядка 12000 Вт/кг. Только справедливости ради стоит отметить, что КПД преобразования этой энергии в механическую при помощи ДВС очень далеко от 100%.
sumixam76
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:49

  warlamp написав:
  arheops написав:Литий - 180 Вт*ч/кг. Если тут будет хотя бы 1000, а не 2100 как рассказывают - это прорыв даже при стоимости больше лития. Позволяет персональные электро-самолеты.
Но что-то не особо вериться.
Стоимость они оценивают в $63/Квт, что очень дешево.


До солярки и бензина литиевым АКБ пока далеко: 5600 Вт/кг и 2900 Вт/кг против 200 (или пусть даже 2100) Вт/ кг у литиевых.


Понятно, что нынешние цены на нефть явление временное, но они вполне могут стабилизироватся в районе ниже 50 баксов за бочку, и при том что государственные дотации на "экологически чистый" транспорт на фоне неизбежной рецессии будут и дальше сокращаться, все эти АКБ не скоро станут массовыми :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:30

  egor6508 написав:Я уже и не помню сколько новостей про новые типы аккумуляторов было за последние 10 лет, в итоге ничего кроме лития нет.


сравните литий в нокии 3210 (или чем то похожем) и в современном смарте или ноуте. эволюционно по +5% в год накапливается улучшений, что не так и мало
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:10

  trololo написав:сравните литий в нокии 3210 (или чем то похожем) и в современном смарте или ноуте. эволюционно по +5% в год накапливается улучшений, что не так и мало

Вы о разных вещах. Да, литиевые акки потихонечку развиваются. Но именно потихонечку. Сколько там лет должно пройти, чтобы до хотя бы 2900 Вт/кг дойти? Но при этом действительно уже не один десяток раз были новости, что очередные гениальные учёные изобрели акк с такой плотностью. Вот такие акки почему-то только в новостях. Стопудов, адское нефтяное лобби все такие изобретения скупает и прячет под сукно.
moveton
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