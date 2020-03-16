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Новітній акумулятор для електрокарів дозволить проїхати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:22
moveton написав:
Сколько там лет должно пройти, чтобы до хотя бы 2900 Вт/кг дойти
при нынешнем развитии технологии авто уже по 500-600 км проезжает на одном заряде, что 10 лет назад казалось фантастикой. при +20% еще за 3-4 года будет еще лучше, процесс не стоит на месте
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 02 тра, 2020 15:37
А потом батарею нужно заменить , и цена у нее пол машины. Да и авто к моменту замены аккумулятора (4-5 лет) уже просится в страны третьего мира. Поэтому Украина и ездит на подушатанных лифах первого поколения.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 19:58
sumixam76 написав:
warlamp,
я посмотрел таблицу. Похоже, что в ней приведены "практические" плотности энергии уже с учетом приведенных КПД преобразования. И такая разница между бензином и дизелем объясняется именно приведенными КПД. Изначальная плотность бензина и дизеля примерно 12000 Вт/кг. Для бензина указан диапазон 19-24%. Но в современных двигателях в некоторых реживах КПД бензинового двигателя доходит до 40%. С уважением.
В англійські вікі все норм.
При КПД 40% виходить десь 5000 Вт*год/кг.
Але загалом порівнювати дизель/бензин з акумулятором якось некоректно. По крайній мірі під акумулятори можна "виділити набагато більше ваги", ніж під бак.
Якщо акумулятор буде мати енергоємність біля 2000 Вт*год/кг - то це буде революція в цій сфері. Це майже однозначно вб'є авто на бензині/дизелі. Тому я не особливо вірю в правдивість цієї статті.
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andrijk777
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Додано: Вів 05 тра, 2020 09:32
andrijk777 написав: sumixam76 написав:
warlamp,
я посмотрел таблицу. Похоже, что в ней приведены "практические" плотности энергии уже с учетом приведенных КПД преобразования. И такая разница между бензином и дизелем объясняется именно приведенными КПД. Изначальная плотность бензина и дизеля примерно 12000 Вт/кг. Для бензина указан диапазон 19-24%. Но в современных двигателях в некоторых реживах КПД бензинового двигателя доходит до 40%. С уважением.
В англійські вікі все норм.
При КПД 40% виходить десь 5000 Вт*год/кг.
Але загалом порівнювати дизель/бензин з акумулятором якось некоректно. По крайній мірі під акумулятори можна "виділити набагато більше ваги", ніж під бак
.
Якщо акумулятор буде мати енергоємність біля 2000 Вт*год/кг - то це буде революція в цій сфері. Це майже однозначно вб'є авто на бензині/дизелі. Тому я не особливо вірю в правдивість цієї статті.
Нельзя -- потому как нет абсолютно никаких проблем с увеличением топливных баков. И не делют их больше по одной простой причине: 90 (и наверное еще 9) процентов вариантов использования ТС в запас хода уже давно не упираются.
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_hunter
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:33
_hunter, а если упирается, то нужно, всего лишь, себя убедить, что канистра в багажник - это проблема, а прицеп с акком (которому, конечно, любой автопроизводитель предусмотрел возможность подключения) - это зашибись.
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moveton
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Додано: Вів 05 тра, 2020 15:26
moveton написав:_hunter
, а если упирается, то нужно, всего лишь, себя убедить, что канистра в багажник - это проблема, а прицеп с акком (которому, конечно, любой автопроизводитель предусмотрел возможность подключения) - это зашибись.
Дык: "Первое правило Tesla-клуба – всегда вози с собой генератор"
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_hunter
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Додано: Сер 06 тра, 2020 08:59
moveton Глупости! Нефтяное лобби на этих аккумуляторах спокойно могло бы добывать золото на Марсе. Вы по мышлению совок и логики делового человека не понимаете. Западный мир стоит на конкуренции. Убери это у него он превратится в Китай или еще хуже в РФ, где все вроде есть, тока ничего не работает.
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verand2005
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Додано: Сер 06 тра, 2020 09:10
verand2005 написав:moveton Глупости! Нефтяное лобби на этих аккумуляторах спокойно могло бы добывать золото на Марсе. Вы по мышлению совок и логики делового человека не понимаете. Западный мир стоит на конкуренции. Убери это у него он превратится в Китай или еще хуже в РФ, где все вроде есть, тока ничего не работает.
В Китае нет конкуренции? Вот это новости
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Faceless
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:25
verand2005 написав:moveton
Глупости! Нефтяное лобби на этих аккумуляторах спокойно могло бы добывать золото на Марсе. Вы по мышлению совок и логики делового человека не понимаете.
Не, это мой читатель не понимает сарказма, если явный тег не указать.
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