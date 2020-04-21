Нові заходи будуть запроваджуватися поступово в квітні-червні.
Дивися повний текст Банкам стане простіше отримати рефінансування НБУ - Смолий.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 08:26
Банкам стане простіше отримати рефінансування НБУ - Смолий
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Дивися повний текст Банкам стане простіше отримати рефінансування НБУ - Смолий.
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