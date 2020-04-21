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Банкам стане простіше отримати
рефінансування НБУ - Смолий

Банкам стане простіше отримати рефінансування НБУ - Смолий
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:26

Банкам стане простіше отримати рефінансування НБУ - Смолий

Пропонуємо до обговорення:
Нові заходи будуть запроваджуватися поступово в квітні-червні.

Дивися повний текст Банкам стане простіше отримати рефінансування НБУ - Смолий.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:26

ждите инфляцию))) забирайте депозиты пока не поздно)))) спекули)))
luckymix
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