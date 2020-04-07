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Офіс президента підготував
закон про "інвестиційних нянь"

Офіс президента підготував закон про "інвестиційних нянь"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:38

Офіс президента підготував закон про "інвестиційних нянь"

Пропонуємо до обговорення:
Офіс президента України підготував так званий закон про "інвестиційних нянь" і готується внести його до парламенту.

Дивися повний текст Офіс президента підготував закон про \"інвестиційних нянь\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:39

НЯНЮ МАБУТЬ ПОТРІБНО ПРЕЗУ І ЙОГО ОФІСУ В ЦІЛОМУ.
igorbuda52
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