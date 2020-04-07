Офіс президента України підготував так званий закон про "інвестиційних нянь" і готується внести його до парламенту.
Дивися повний текст Офіс президента підготував закон про \"інвестиційних нянь\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:38
Офіс президента підготував закон про "інвестиційних нянь"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Офіс президента підготував закон про \"інвестиційних нянь\".
Зараз переглядають цей форум: hno3, vitaliy_berdinskikh і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|