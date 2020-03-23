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Бізнес не звільнятимуть від
ЄСВ на період карантину:...

Бізнес не звільнятимуть від ЄСВ на період карантину:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:13

Бізнес не звільнятимуть від ЄСВ на період карантину:...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі уряд, зокрема Мінекономіки та Мінсоцполітики, розробляють пакет допомоги по безробіттю

Дивися повний текст Бізнес не звільнятимуть від ЄСВ на період карантину: підтримають дешевими кредитами.
R2
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Чего и следовало ожидать
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лучше деятельность закрыть, чем в долги влезать.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:29

Сделают налог на карантин, не заплатишь оштрафуют, на 17 000 грн. Из страны не выпустят, чем не Голодомор... следующие выборы и все теже на манеже, люблю свою страну за тонкий юмор, если научить детей воровать с детства и давать взятки, то и здесь можно хорошо жить)
stounfilip6
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