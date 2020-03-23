Наразі уряд, зокрема Мінекономіки та Мінсоцполітики, розробляють пакет допомоги по безробіттю
Дивися повний текст Бізнес не звільнятимуть від ЄСВ на період карантину: підтримають дешевими кредитами.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:13
Бізнес не звільнятимуть від ЄСВ на період карантину:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес не звільнятимуть від ЄСВ на період карантину: підтримають дешевими кредитами.
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:29
Сделают налог на карантин, не заплатишь оштрафуют, на 17 000 грн. Из страны не выпустят, чем не Голодомор... следующие выборы и все теже на манеже, люблю свою страну за тонкий юмор, если научить детей воровать с детства и давать взятки, то и здесь можно хорошо жить)
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