Частина операцій можуть заблокувати, а з клієнтів зажадають додаткові документи.
Дивися повний текст Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть заблокувати.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:50
Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть...
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Дивися повний текст Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть заблокувати.
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:50
Потрясающе - статья без ошибок, перекручивания и манипуляций. Пулитцера автору!!
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