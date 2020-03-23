Частина операцій можуть заблокувати, а з клієнтів зажадають додаткові документи.
Дивися повний текст Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть заблокувати.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:50
Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть заблокувати.
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:50
Потрясающе - статья без ошибок, перекручивания и манипуляций. Пулитцера автору!!
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:37
@гуляйполе
> Какое оружие массового поражения можно купить за 4999грн?
Пачку використаних масок з інфекціної лікарні
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