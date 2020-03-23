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Всіх клієнтів банків перевірять:
чиї перекази можуть...

Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:50

Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Частина операцій можуть заблокувати, а з клієнтів зажадають додаткові документи.

Дивися повний текст Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть заблокувати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:50

Потрясающе - статья без ошибок, перекручивания и манипуляций. Пулитцера автору!!
malezhikv
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:38

Какое оружие массового поражения можно купить за 4999грн?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:37

@гуляйполе
> Какое оружие массового поражения можно купить за 4999грн?
Пачку використаних масок з інфекціної лікарні
Як казав Жванецький: "Какая страна -- такие и теракты"
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:55

З себе треба починати!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:19

Дурнелихи задовбали!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:28

Как возили миллионы в Крузаках, так и будут возить.
1agropost
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:57

До 5 000гр. в день, в месяц, в год?!
Какой точно временной лимит, кто знает?
odv_050
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:28

  odv_050 написав:До 5 000гр. в день, в месяц, в год?!
Какой точно временной лимит, кто знает?

без идентификации отправителя - за транзакцию (точно так же, как и сейчас было, только с лимитом в 15к)
но если вы одному человеку сделаете сразу кучу переводов по 5к, к нему могут возникнуть вопросы. но это уже скорее всего зависит от банка получателя
Kalgan
 
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