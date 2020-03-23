Частина операцій можуть заблокувати, а з клієнтів зажадають додаткові документи.
Дивися повний текст Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть заблокувати.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:50
Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть заблокувати.
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:50
Потрясающе - статья без ошибок, перекручивания и манипуляций. Пулитцера автору!!
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:37
@гуляйполе
> Какое оружие массового поражения можно купить за 4999грн?
Пачку використаних масок з інфекціної лікарні
Як казав Жванецький: "Какая страна -- такие и теракты"
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:57
До 5 000гр. в день, в месяц, в год?!
Какой точно временной лимит, кто знает?
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:28
без идентификации отправителя - за транзакцию (точно так же, как и сейчас было, только с лимитом в 15к)
но если вы одному человеку сделаете сразу кучу переводов по 5к, к нему могут возникнуть вопросы. но это уже скорее всего зависит от банка получателя
Додано: Пон 27 кві, 2020 21:07
Почему-то мне кажется, что если банк не враг своим доходам, то у него вопросов не возникнет. А у тех, кто враг, люди вряд ли заводили счета, которые на существенные суммы пополнялись анонимно.
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