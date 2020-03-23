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Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:50
Если я идентифицированный юзер банка и не пользуюсь анонимными картами, что для меня меняется?
Смогу ли я отправить товарищу (или на свой счёт в ДРУГОМ банке) до 15 000 грн единоразово через P2P?
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Sanyok77
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