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Всіх клієнтів банків перевірять:
чиї перекази можуть...

Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:50

Если я идентифицированный юзер банка и не пользуюсь анонимными картами, что для меня меняется?
Смогу ли я отправить товарищу (или на свой счёт в ДРУГОМ банке) до 15 000 грн единоразово через P2P?
Sanyok77
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