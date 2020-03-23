RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Всіх клієнтів банків перевірять:
чиї перекази можуть...

Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:50

Если я идентифицированный юзер банка и не пользуюсь анонимными картами, что для меня меняется?
Смогу ли я отправить товарищу (или на свой счёт в ДРУГОМ банке) до 15 000 грн единоразово через P2P?
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 31.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:00

Sanyok77, да хоть товарищу в другом банке. Явным же текстом написано, что если отправитель идентифицирован (пишут про номер карты, но думаю, что номер счёта ничем не хуже), то ничего не меняется. Т.е. можно переводить до 300к грн эквивалента за раз. Дальше уже другой мониторинг.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 506
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Польський банк нарахував серед своїх клієнтів понад 100...
R2 » Нед 26 кві, 2020 17:04
3 578
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 15:42
svyatoslav_hromyak
Під час карантину українці можуть оформити пенсію онлайн
R2 » Пон 23 бер, 2020 12:08
3 516
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 14:48
victorch790
Які будинки можуть не добудувати - думка експерта
R2 » Суб 25 кві, 2020 11:58
2 765
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 12:33
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.