Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть...

Если я идентифицированный юзер банка и не пользуюсь анонимными картами, что для меня меняется?
Смогу ли я отправить товарищу (или на свой счёт в ДРУГОМ банке) до 15 000 грн единоразово через P2P?
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Додано: Пон 27 кві, 2020 22:50
Если я идентифицированный юзер банка и не пользуюсь анонимными картами, что для меня меняется?
Смогу ли я отправить товарищу (или на свой счёт в ДРУГОМ банке) до 15 000 грн единоразово через P2P?
Додано: Вів 28 кві, 2020 00:00
Sanyok77, да хоть товарищу в другом банке. Явным же текстом написано, что если отправитель идентифицирован (пишут про номер карты, но думаю, что номер счёта ничем не хуже), то ничего не меняется. Т.е. можно переводить до 300к грн эквивалента за раз. Дальше уже другой мониторинг.
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