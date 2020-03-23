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Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 00:00
Sanyok77, да хоть товарищу в другом банке. Явным же текстом написано, что если отправитель идентифицирован (пишут про номер карты, но думаю, что номер счёта ничем не хуже), то ничего не меняется. Т.е. можно переводить до 300к грн эквивалента за раз. Дальше уже другой мониторинг.
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moveton
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:20
disaffected написав: Kalgan написав: odv_050 написав:
До 5 000гр. в день, в месяц, в год?!
Какой точно временной лимит, кто знает?
без идентификации отправителя - за транзакцию (точно так же, как и сейчас было, только с лимитом в 15к)
но если вы одному человеку сделаете сразу кучу переводов по 5к, к нему могут возникнуть вопросы. но это уже скорее всего зависит от банка получателя
Скорее всего, и вполне возможно, что по нашей украинской традиции в большинстве случаев банки будут забивать и не будут ничего не проверять по итогу.
Будут, штрафы там некислые
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Faceless
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