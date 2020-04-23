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Росія не виконала рішення
Стокгольма і не знизила ціну...

Росія не виконала рішення Стокгольма і не знизила ціну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:02

Росія не виконала рішення Стокгольма і не знизила ціну...

Пропонуємо до обговорення:
Російський газовий монополіст ВАТ "Газпром" не виконав рішення Стокгольмського арбітражного суду від 30 березня і не знизив ціну на газ для польської нафтогазової компанії PGNiG. Про це повідомляє PGNiG.

Дивися повний текст Росія не виконала рішення Стокгольма і не знизила ціну на газ для Польщі.
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Хороша світова практика. Коли Нафтогаз буде вертати гроші за завищені ціни 2015-2019років
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Зараз знову будуть свої бомбардувальники пузом догори вивертати -- яйця показувати.
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