|
|
|
Інтернет супермаркет продуктів «Такфур», або як...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:44
Пропонуємо до обговорення:
Дива не сталося: уряд продовжив карантин до 11 травня.
Дивися повний текст Інтернет супермаркет продуктів «Такфур», або як замовляти продукти онлайн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87998
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:45
Хлеб без упаковки-НЕНАДО
-
ivavictory2107
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 27.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|124
|
Чет 23 кві, 2020 15:04
p_a_l
|
|3
|536
|
|
|4
|414
|
|