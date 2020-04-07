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Інтернет супермаркет
продуктів «Такфур», або як...

Інтернет супермаркет продуктів «Такфур», або як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:44

Інтернет супермаркет продуктів «Такфур», або як...

Пропонуємо до обговорення:
Дива не сталося: уряд продовжив карантин до 11 травня.

Дивися повний текст Інтернет супермаркет продуктів «Такфур», або як замовляти продукти онлайн.
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