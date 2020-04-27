Кейс IQOS в умовах карантину: 3 MUST HAVE правильного...

Додано: Пон 27 кві, 2020 13:50

Агрессивная реклама IQOS, направленная на "продвинутых" молодых людей.

Низкотемпературный пиролиз листьев табака - первая стадия горения растений, при которой образуются жутко вредные летучие вещества: метиловый (древесный) спирт, уксусная кислота, ацетон, бензол, бензапирен, фуран, жидкие и пастообразные смолы (дёготь) и вызывающий зависимость никотин, сужающий кровеносные сосуды, что приводит к инсультам.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.