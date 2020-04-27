IQOS – один з найбільш незвичайних брендів в Україні.
Дивися повний текст Кейс IQOS в умовах карантину: 3 MUST HAVE правильного сервісу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 12:17
Кейс IQOS в умовах карантину: 3 MUST HAVE правильного...
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Дивися повний текст Кейс IQOS в умовах карантину: 3 MUST HAVE правильного сервісу.
Додано: Пон 27 кві, 2020 12:17
С IQOS у вас будет не рак лёгких, а так рачок)
Ну или так инфарктик, потому что мы самые продвинутые, креативные и диджи- диджи-диджитализированые.
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:50
Агрессивная реклама IQOS, направленная на "продвинутых" молодых людей.
Низкотемпературный пиролиз листьев табака - первая стадия горения растений, при которой образуются жутко вредные летучие вещества: метиловый (древесный) спирт, уксусная кислота, ацетон, бензол, бензапирен, фуран, жидкие и пастообразные смолы (дёготь) и вызывающий зависимость никотин, сужающий кровеносные сосуды, что приводит к инсультам.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:58
А что у нас уже разрешили рекламу табачных изделий?
Все выживают как могут.
У сотрудников финанс уа тоже семьи. Им тоже детей кормить надо (про школу умолчим)...
а тут такой жирный клиент, с безлимитным рекламным бюджетом и бесконечным отсутствием этических правил
Грех не воспользоваться!!!
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:37
Отсутствие доказательств вреда, и отсутствие вреда - это 2 большие разницы.
Табачные компании десятки лет утверждали,Ю что курени табака безвретно и даже полезно.
Был даже институт курения в США, который изучал все полезные свойства.
И только десятки лет борьбы и давления общественности смогли развеять все мифы о безвредности курения.
Вот и сейчас опять подсовывают "новое инновационное решение" и ссылаются на отсутвие доказательств вреда.
Опять подсовывают г... только в новой, более инновационной и диджитализированной упаковке.
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