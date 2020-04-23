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Укрпошта продасть непрофільну
нерухомість за понад 82...

Укрпошта продасть непрофільну нерухомість за понад 82...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:48

Укрпошта продасть непрофільну нерухомість за понад 82...

Пропонуємо до обговорення:
Комісія з розгляду питань стосовно розпорядження майном Міністерства інфраструктури України підтримала ініціативу Укрпошти щодо продажу непрофільних активів підприємства.

Дивися повний текст Укрпошта продасть непрофільну нерухомість за понад 82 млн грн.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:48

Ну розпродаж держмайна - це і є завдання цієї босоти, що дорвалася до посад
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:11

  silver_arrow_ua написав:Ну розпродаж держмайна - це і є завдання цієї босоти, що дорвалася до посад

при порошенко такойы фигни нэ було!
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