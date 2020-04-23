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Укрпошта продасть непрофільну нерухомість за понад 82...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 кві, 2020 12:48
Пропонуємо до обговорення:
Комісія з розгляду питань стосовно розпорядження майном Міністерства інфраструктури України підтримала ініціативу Укрпошти щодо продажу непрофільних активів підприємства.
Дивися повний текст Укрпошта продасть непрофільну нерухомість за понад 82 млн грн
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Додано: Пон 27 кві, 2020 12:48
Ну розпродаж держмайна - це і є завдання цієї босоти, що дорвалася до посад
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silver_arrow_ua
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:11
silver_arrow_ua написав:
Ну розпродаж держмайна - це і є завдання цієї босоти, що дорвалася до посад
при порошенко такойы фигни нэ було!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:51
Та була така фігня завжди -- дерибан відділень Укрпошти -- улюблена тема. Це ще добре якщо аукціон, а то віддають на яке-небудь липове громадське об'єднання, а через деякий час -- там вже якась хрінь комерційна.
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svyatoslav_hromyak
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