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Wi-Fi отримає найбільше
оновлення за час існування

Wi-Fi отримає найбільше оновлення за час існування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:04

Wi-Fi отримає найбільше оновлення за час існування

Пропонуємо до обговорення:
Федеральна комісія із зв’язку США виділила діапазон частот 6 ГГц "для неліцензійного використання", тобто для сигналів Wi-Fi. Це дасть змогу використовувати 6 ГГц для різного роду точок доступу Wi-Fi, як зараз використовують діапазони 2,4 ГГц і 5 ГГц.

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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:04

Так это работает только грубо говоря "в прямой видимости роутера".
И чем выше частота, тем нагляднее эта проблема.
Если один и тот же роутер раздает и в старом 2.4 ГГц, и в новом 5 ГГц диапазонах, то в другой комнате лучше будет работать сеть, которая 2.4 ГГц.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:11

  Angelo77 написав:Так это работает только грубо говоря "в прямой видимости роутера".
И чем выше частота, тем нагляднее эта проблема.
Если один и тот же роутер раздает и в старом 2.4 ГГц, и в новом 5 ГГц диапазонах, то в другой комнате лучше будет работать сеть, которая 2.4 ГГц.

Я сейчас кому-то тайну открою, похоже. Но в "кровавом энтерпрайзе" рулят опен-спейсы и перегородки из "бумаги". А еще там вот вообще не проблема повесить с десяток (сотню) "лишних" ТД.
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