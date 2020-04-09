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Wi-Fi отримає найбільше оновлення за час існування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:04
Пропонуємо до обговорення:
Федеральна комісія із зв’язку США виділила діапазон частот 6 ГГц "для неліцензійного використання", тобто для сигналів Wi-Fi. Це дасть змогу використовувати 6 ГГц для різного роду точок доступу Wi-Fi, як зараз використовують діапазони 2,4 ГГц і 5 ГГц.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:04
Так это работает только грубо говоря "в прямой видимости роутера".
И чем выше частота, тем нагляднее эта проблема.
Если один и тот же роутер раздает и в старом 2.4 ГГц, и в новом 5 ГГц диапазонах, то в другой комнате лучше будет работать сеть, которая 2.4 ГГц.
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Angelo77
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:11
Angelo77 написав:
Так это работает только грубо говоря "в прямой видимости роутера".
И чем выше частота, тем нагляднее эта проблема.
Если один и тот же роутер раздает и в старом 2.4 ГГц, и в новом 5 ГГц диапазонах, то в другой комнате лучше будет работать сеть, которая 2.4 ГГц.
Я сейчас кому-то тайну открою, похоже. Но в "кровавом энтерпрайзе" рулят опен-спейсы и перегородки из "бумаги". А еще там вот вообще не проблема повесить с десяток (сотню) "лишних" ТД.
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_hunter
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:50
Angelo77 написав:
Так это работает только грубо говоря "в прямой видимости роутера".
И чем выше частота, тем нагляднее эта проблема.
Если один и тот же роутер раздает и в старом 2.4 ГГц, и в новом 5 ГГц диапазонах, то в другой комнате лучше будет работать сеть, которая 2.4 ГГц.
Для многих мест, например, офисы, рестораны, аэропорты, автобусы и т.д. это скорее плюс чем минус.
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ssnet
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Додано: Пон 27 кві, 2020 16:12
_hunter написав:
Я сейчас кому-то тайну открою, похоже. Но в "кровавом энтерпрайзе" рулят опен-спейсы и перегородки из "бумаги". А еще там вот вообще не проблема повесить с десяток (сотню) "лишних" ТД.
Я может вам тайну открою, но данный диапазон будет юзаться под wifi6(802.11ax) и все это будут делать под outdor WiFi. Да-да. Ставить на радиус несколько сот метров.
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dimo_0n
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Додано: Пон 27 кві, 2020 16:18
dimo_0n написав: _hunter написав:
Я сейчас кому-то тайну открою, похоже. Но в "кровавом энтерпрайзе" рулят опен-спейсы и перегородки из "бумаги". А еще там вот вообще не проблема повесить с десяток (сотню) "лишних" ТД.
Я может вам тайну открою, но данный диапазон будет юзаться под wifi6(802.11ax) и все это будут делать под outdor WiFi. Да-да. Ставить на радиус несколько сот метров.
Какой еще "outdor"? -- это откуда такая фантазия? -- для улицы все так же 5G планируется...
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_hunter
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:47
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dimo_0n
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:01
dimo_0n написав: _hunter написав:
Я сейчас кому-то тайну открою, похоже. Но в "кровавом энтерпрайзе" рулят опен-спейсы и перегородки из "бумаги". А еще там вот вообще не проблема повесить с десяток (сотню) "лишних" ТД.
Я может вам тайну открою, но данный диапазон будет юзаться под wifi6(802.11ax) и все это будут делать под outdor WiFi. Да-да. Ставить на радиус несколько сот метров.
Кому и зачем такое счастье надо ? Кто за это будет платить ? Тот же IEEE 802.11p для смартсити и то как-то не идет. Из того что я встречал, только в Японии заметил, что большая часть Токио покрыта каким-то платным WI-FI, но так как во всех точках JR метро есть бесплатный WI-FI + ресторанчики и отели, т.е полезность его с точки зрения туриста весьма сомнительная, а местные платят за услуги мобильной связи, там есть мобильный интернет.
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ssnet
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:14
ssnet написав:
Кому и зачем такое счастье надо ?
dimo_0n написав:
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Додано: Вів 28 кві, 2020 09:40
dimo_0n написав: ssnet написав:
Кому и зачем такое счастье надо ?
dimo_0n написав:
Читайте тематические статьи
Ссылочку не затруднит оставить -- раз уж вы их читали...
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