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Wi-Fi отримає найбільше оновлення за час існування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:14
local.com.ua->форум
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dimo_0n
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:17
_hunter написав: dimo_0n написав: ssnet написав:
Кому и зачем такое счастье надо ?
dimo_0n написав:
Читайте тематические статьи
Ссылочку не затруднит оставить -- раз уж вы их читали...
Да при желании статьи можно найти от всяких сказочников
По факту, если это ни кого не заинтересовало когда мобильный интернет был лимитирован и дорогой, то сейчас уже точно не заинтересует. Последние поездки я даже не парился поиском бесплатного WI-FI, а пользовался роумингом. Когда надо скачать-залить что-то крупное, например, фотки, как минимум 2 раза в день во время еды + вечером в отеле есть WI-FI.
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ssnet
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:19
dimo_0n написав:
local.com.ua->форум
Это мне ответ? -- я же на статью ссылку просил а не на форум. На форумах какой только бред не пишут -- как, например, про outdor (что это за слово, кстати) WiFi...
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_hunter
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:20
dimo_0n написав:
local.com.ua->форум
Ссылка на форум это огонь
Мы обязательно прислушаемся к экспертам типа "Jon", "сопля" или "горбатый"
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ssnet
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:40
ssnet, Поищите сообщения от Alver. Это представитель(учредитель) Unidata в Украине. Раздел WiFi.
_hunter написав:
я же на статью ссылку просил а не на форум. На форумах какой только бред не пишут -- как, например, про outdor (что это за слово, кстати) WiFi...
Я вам специально дал ссылку на форум украинских провайдеров. Там вы сможете подтянуть знания по теме(в том числе и радио), а не рассуждать как домохозяйка.
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dimo_0n
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:02
dimo_0n написав:
ssnet, Поищите сообщения от Alver. Это представитель(учредитель) Unidata в Украине. Раздел WiFi.
Ссылается на производителей оборудования, это не показатель. Оутбор решения были для всех стандартов и всегда рассказывали, что мобильная связь не резиновая и за WI-FI будущее и все такое. И может так бы и было, если бы нашли способ как на этом заработать, а пока 5G на подходе, хотя мне для смартфона и LTE хватает.
Как по мне, новый стандарт нужен чтоб подключать 8K (16K) телики, которых может быть несколько + ну и отели, рестораны и т.д.
У меня , например, старый Asus RT-AC87U и мне его хватает с головой.
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ssnet
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:30
dimo_0n написав:
ssnet, Поищите сообщения от Alver. Это представитель(учредитель) Unidata в Украине. Раздел WiFi.
_hunter написав:
я же на статью ссылку просил а не на форум. На форумах какой только бред не пишут -- как, например, про outdor (что это за слово, кстати) WiFi...
Я вам специально дал ссылку на форум украинских провайдеров
. Там вы сможете подтянуть знания по теме(в том числе и радио), а не рассуждать как домохозяйка.
Ясно-понятно -- ссылок не будет...
Спасибо, хоть не на форум провайдеров Уганды.
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_hunter
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