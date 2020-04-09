Wi-Fi отримає найбільше оновлення за час існування

Додано: Вів 28 кві, 2020 11:02

dimo_0n написав: ssnet, Поищите сообщения от Alver. Это представитель(учредитель) Unidata в Украине. Раздел WiFi.

ssnet, Поищите сообщения от Alver. Это представитель(учредитель) Unidata в Украине. Раздел WiFi.

Ссылается на производителей оборудования, это не показатель. Оутбор решения были для всех стандартов и всегда рассказывали, что мобильная связь не резиновая и за WI-FI будущее и все такое. И может так бы и было, если бы нашли способ как на этом заработать, а пока 5G на подходе, хотя мне для смартфона и LTE хватает.Как по мне, новый стандарт нужен чтоб подключать 8K (16K) телики, которых может быть несколько + ну и отели, рестораны и т.д.У меня , например, старый Asus RT-AC87U и мне его хватает с головой.