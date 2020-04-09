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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:14
Re: Wi-Fi отримає найбільше оновлення за час існування
local.com.ua->форум
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:17
Да при желании статьи можно найти от всяких сказочников По факту, если это ни кого не заинтересовало когда мобильный интернет был лимитирован и дорогой, то сейчас уже точно не заинтересует. Последние поездки я даже не парился поиском бесплатного WI-FI, а пользовался роумингом. Когда надо скачать-залить что-то крупное, например, фотки, как минимум 2 раза в день во время еды + вечером в отеле есть WI-FI.
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:19
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:20
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:40
Re: Wi-Fi отримає найбільше оновлення за час існування
ssnet, Поищите сообщения от Alver. Это представитель(учредитель) Unidata в Украине. Раздел WiFi.
Я вам специально дал ссылку на форум украинских провайдеров. Там вы сможете подтянуть знания по теме(в том числе и радио), а не рассуждать как домохозяйка.
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:02
Ссылается на производителей оборудования, это не показатель. Оутбор решения были для всех стандартов и всегда рассказывали, что мобильная связь не резиновая и за WI-FI будущее и все такое. И может так бы и было, если бы нашли способ как на этом заработать, а пока 5G на подходе, хотя мне для смартфона и LTE хватает.
Как по мне, новый стандарт нужен чтоб подключать 8K (16K) телики, которых может быть несколько + ну и отели, рестораны и т.д.
У меня , например, старый Asus RT-AC87U и мне его хватает с головой.
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:30
Ясно-понятно -- ссылок не будет...
Спасибо, хоть не на форум провайдеров Уганды.
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:21
Re: Wi-Fi отримає найбільше оновлення за час існування
а що и такие есть?ООО)
О чем спор вообще.. Wi-Fi 6 ГГц хотите юзайте хотите нет.. у меня например 2,4Ггц диапазон в доме забит выше крыши.Wifi Analyzer ловит 20+ сетей...в 2,4Ггц.. на 5 Ггц немного лучше но это пока..так что Wi-Fi 6 ГГц на перспективу не помешает.
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