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Митникам підвищили зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:10
А что там еще и зарплаты платят?
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